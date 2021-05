Rīgā ir augstākā dzīves dārdzība Baltijas valstīs

Savukārt kopējie ģimenes izdevumi par pārtiku, mājokli un transportu Rīgā veido 764 eiro jeb 38% no ģimenei pieejamā mēneša ienākuma, Tallinā - 709 eiro jeb 24%, bet Viļņā - 630 eiro jeb 29% no pieejamā ienākuma.

Kropa stāstīja, ka pēc izdevumu par pārtiku, mājokli un transportu segšanas Tallinas vidējās ģimenes rīcībā paliek 2188 eiro jeb 76% no ienākumiem, Viļņā - 1577 eiro jeb 71% no ienākumiem, bet Rīgā - 1256 eiro jeb 62% no ģimenei mēnesī pieejamā ienākuma.