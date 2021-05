FOTO ⟩ Rīgas pils konventā iemūrēta kapsula ar Levita vēstījumu nākamajām paaudzēm

Rīgas pils Kastelas pirmās un otrās kārtas būvdarbus, ieguldot Kultūras ministrijas piesaistīto valsts budžeta finansējumu, veic AS "LNK Industries", ar ko noslēgts līgums par 12,43 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kopējā Rīgas pils Kastelas būvprojekta platība ir 11 900 kvadrātmetru, no kuriem pašlaik tiks atjaunoti 6700 kvadrātmetri, no kuriem 4400 kvadrātmetri tiks nodoti ekspluatācijā. Pārējie 5200 kvadrātmetri pirmajā un otrajā kārtā netiek atjaunoti - to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās.