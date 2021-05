Mūžībā aizgājis režisors un rakstnieks Andrejs Migla

Portālā norādīts, ka Migla ir vairāku lugu un romānu autors, no kuriem lielākā daļa sarakstīti kopā ar Valdi Rūmnieku. Viņš rakstījis libretus mūzikliem un dramatizējumiem, scenārijus un režiju folkloras uzvedumiem un skolotāju koru salidojumiem, kā arī rakstus par radio teātri. Migla sarakstījis grāmatu par Liepājas teātra aktrišu folkloras kopu "Atštaukas" un Liepājas teātra Klaipēdas kursu. Strādājis Liepājas teātrī un Latvijas Radioteātrī.

No 1963. gada līdz 1974. gadam bija Liepājas teātra režisors, no 1968. gada - galvenais režisors. No 1975. līdz 1982. gadam bija Latvijas Radio režisors. Piecus gadus bija Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks kultūras jautājumos, darbojies arī citur.