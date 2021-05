Kas nepieciešams, lai elektroauto paliktu iekārojams arī pēc vairākiem gadiem

Par vienu no moderno elektromobiļu pionieriem var saukt pirmās paaudzes Nissan Leaf, kas debitēja 2010. gadā. Tas bija ne tikai viens no pirmajiem masu elektromobiļiem, bet

Piemēram, pirmās paaudzes Leaf, kas izgatavots pirms astoņiem, deviņiem gadiem, šobrīd maksā apmēram 8 tūkstošus eiro, kas ir aptuveni 20% no tā sākotnējās vērtības. Jaunākas, sešus līdz septiņus gadus vecas mašīnas, maksā aptuveni 10 tūkstošus jeb apmēram vienu trešdaļu no sākotnējās cenas, savukārt tā paša gada izlaiduma gada korejietis – 14-15 tūkstošus eiro jeb pusi no jauna elektromobiļa cenas.