Mūzikas grupa "Bad Habits" izdod singlu latviski

"Ik pa laikam kādam no mūsu grupas uznāk radošums un padalāmies ar idejām savā starpā, kā, piemēram, es uzrakstu dziesmu angļu valodā, kurai Normans (grupas bundzinieks) izdomā rakstīt tekstu latviski, atsūtot man jau gatavas pirmās rindiņas. Atliek vien lipināt šo "puzli" kopā, līdz dziesma skan tā, kā mums - grupai patīk," stāsta Balodis.

"Dziesmas doma ir skaidri aprakstīta tekstā, iztiekot bez daiļrunības un liekām metaforām, taču ar visai tiešu vēstījumu, proti: "Ja tev nav, kas tevi mīl un sargā, sazinies ar mums un atceries, ka visu var pagriezt skaļāk”, kā, piemēram, savas emocijas, ko centies bieži valdīt, - dzīvotprieku, bēdas, smieklus, pārdzīvojumus, it īpaši tagad, kad pandēmijas laikā viss šķiet apstājies un drūms. It nemaz! Mums ir dotas divas rokas, divas kājas, galva - ej ārā, skrien pret vēju, kliedz, lec pāri peļķēm, grāvjiem, esi dzīvs un uzgriez skaļāk. Par to arī dziesma," komentē Balodis.