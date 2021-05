Lieliska lasāmviela dāmām!

“Četrdesmit septiņu gadu vecumā man nebija nevienas vertikālas pieres grumbas, nevienas vārnu kājiņas pie acīm, nevienas grumbas ap muti, no rūgtuma, vai krūšu dekoltē, neviena sirma mata, neviena tumša loka; man bija trīsdesmit gadi, bezcerīgi.” Ir dažas, kuras nekļūs vecas, jo ir pametušas mūs pārāk agri. Dažas citas nesatraucas par novecošanu, jo viņām pietiek citu – daudz būtiskāku – rūpju. Vēl kādas cenšas izskatīties jaunākas, lai noturētu vīru, bet beigās tik un tā zaudē. Un tad ir Betija. Tas, kas notika ar Betiju, ir ikvienas sievietes sapnis. Un tomēr… vai tiešām tā ir? Greguārs Delakūrs (Grégoire Delacourt) ir godalgots franču rakstnieks. Viņa sarakstītie romāni ir tulkoti un izdoti jau 35 valstīs, daudzās kļūstot par bestselle riem.

Kāda ir dzīve, kad 30 gadus esi vienā no populārākajām Latvijas grupām? Šī ir Prāta Vētras pirmā grāmata, kurā Renārs, Māris, Jānis un Kaspars aizrautīgi stāsta par to, kāds ir bijis viņu ceļš no pirmā koncerta dažiem klases biedriem Jelgavas 1. ģimnāzijā līdz 60 000 skatītājiem Mežaparkā. Ne tikai par dzīvi, kas lutinājusi, bet arī par pērieniem, kas saņemti. Par veiksmi un arī zaudējumiem. Šķiet, ka nekad iepriekš viņi nav bijuši tik atklāti. Arī paši pret sevi.