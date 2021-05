"Periodika.lv" un "Grāmatas" brīvā piekļuvē ikvienam interesentam būs līdz gada beigām

Portālā "Periodika.lv" būs pieejams laikraksts "Sports", kas izdots no 1955. līdz 2001. gadam un ir centrālais izdevums par sportu Latvijā. Laikrakstā ietverta informācija, piemēram, par treniņprocesu, intervijas ar sportistiem, ziņas par mazāk zināmiem sporta veidiem. Zilberts atzīmēja, ka šis būs vērtīgs materiāls Latvijas sporta vēstures pētniekiem.

Tāpat portāls ir papildināts ar žurnālu "Zinātne un tehnika", kas iznācis no 1960. līdz 1989. gadam. Tajā pieejami dažādu zinātņu nozaru speciālistu populārzinātniski raksti par tā laika aktualitātēm ķīmijā, bioloģijā, inženierzinātnēs, astronomijā, par datorzinātnes pirmsākumiem Latvijā, materiāli arī par humanitārajām jomām - vēsturi un filozofiju.

Portālā "Periodika.lv" būs lasāms žurnāls "Veselība", kas iznāca no 1958. līdz 1998. gadam, kur pieejami Latvijas mediķu populārzinātniski raksti par dažādām medicīnas nozarēm. Tāpat kolekcija ir papildināta ar zinātnisko žurnālu sēriju "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa", kur pieejami Latvijas zinātnieku rakstu un pētījumi humanitārajās zinātnēs. Interesentiem būs pieejams arī žurnāls "Rīgas Modes", kas iznāca no 1949. līdz 1963.gadam.

Zilberts norādīja, ka papildinātais saturs portālā "Periodika.lv" iekļauj laikrakstu "Jaunākās Ziņas", kas izdots no 1911. līdz 1940. gadam, laikrakstus krievu valodā - "Segodnha" un "Rižskij vestnik", kas attiecīgi izdoti no 1919. gada līdz 1940. gadam un no 1869. līdz 1917. gadam.