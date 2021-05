Pirmdien sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski: 17.maijā no plkst.10 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē un Vidzemē. 18.maijā no plkst.10 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā. Savukārt 19.maijā no plkst.10 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē un Zemgalē.