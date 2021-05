BMW kausa pirmajam posmam pieteikušies vairāk nekā 30 dalībnieki

Starp trīsdesmit trīs dalībniekiem atrodami 16 latviešu sportisti, no kuriem jāizceļ ari Konstantīns Calko un Artjoms Kočlamazašvili un Andris Čats, pērnā gada bronzas godalgas ieguvējs. Starp 14 Lietuvas dalībniekiem noteikti jāatzīmē titulētais Ramūnas Čapkauskas, kurš pērn kļuva par vicečempionu, kā arī Robertas Kupčikas, Audrius Čilvinas un Karolis Jovaiša. No favorītu pulka nevar izslēgt arī kādu no pieciem igauņu sportistiem.