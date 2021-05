Robežpārkāpēja stāsti. Andrejs Šulcs

“Študenti, šmuci ar jāprot taisīt. Ejiet un dūšīgi strādājiet!” Purvītis pats uzņēmās to pāraudzināšanas slogu no sarkanā par balto. Es no viņa daudz esmu mācījies. Dzīve jau sastāv no sīkumiem, lielās lietas pašas pa sevi nāk. Purvītis strādā vaiga sviedros, paveras durvis, nāk viņa kundze ar kafiju, paskatās bijīgi. Nāk trešoreiz, noliek uz galda un cip, cip, aiziet.

Eksponāti paši sāka nākt. Uz vienu reizi man zvana, ka Jūrmalā atrasta Zvejnieka dēla laiva (Vai tad pats Oskars būtu savu laivu atstājis?) Es uzreiz prom. Pakaļ laivai. Priekšsēdis priekšā: “Ziniet mums ir pilnsapulce, redzēs kā tas viss vēl beigsies ar to laivu.” Ar priekšsēdi jau bija sarunāts par to laivas vešanu. Bet izrādās pa to laiku viena veca zvejnieku brigāde sēž uz to laivu un negrib dot prom. Nu priekšsēdis man saka: ”Ziniet, es jums došu vārdu sapulcē un tad laižat vaļā savas oratora spējas. Vai varat viņus pārliecināt, vai nē.” Nu tad es liku vaļā, pie beigām tas skanēja apmēram tā: "Jūs, vecie zvejnieki, kas esat jūrā slīkuši un dzīvi palikuši, arī jums ir sava vēsture un kaut ko no tā vajag saglabāt krastā..." Uzreiz viens tas vecais pieceļas un saka: "Ejam ārā!" Gāju arī. Iecēla man to laivu, sanesa pillu ar zvejas rīkiem, visu. Nu man ar kaut kas tā kā jāliek pret. Es taču tā nevaru — savākt visu un aizbraukt. Skatos kabatā, — man ir piecdesmit rubļi. Nopērku vienu konjaku, šnabja pudeli un kilogramu desas. Aiznesu visu šito. Visi priecīgi sanāk kopā un tad uzreiz tas vecākais zvejnieks nokomandē: "To konjaka pudeli dodiet šurp!" Atnesu. Viņš paņem to pudeli, iesien auklā un laiž pret to laivas bortu: "Laimīgu ceļavēju!" Tā es dabūju zvejnieku laivu.