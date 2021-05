Lielākā daļa šogad Latvijā reģistrēto lietoto auto bija 11 līdz 29 gadus veci

Savukārt 16,5% jeb 2323 auto bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 13% jeb 1843 spēkrati bija vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 9,1% jeb 1310 spēkrati - vecumā no viena līdz četriem gadiem, 0,5% jeb 99 spēkrati - vecumā virs 30 gadiem, bet vismazāk - 0,3% no kopējās tirgus daļas jeb 47 spēkrati - bija vecumā zem viena gada.

Tostarp aprīlī no kopumā reģistrētajām 4553 automašīnām 60,5% jeb 2754 spēkrati bija no 11 līdz 29 gadiem veci, 16,6% jeb 754 automašīnas bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 12,1% jeb 553 spēkrati - vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 9,6% jeb 438 spēkrati - vecumā no viena līdz četriem gadiem, 28 spēkrati - vecumā līdz vienam gadam, bet 26 spēkrati - vecumā virs 30 gadiem.