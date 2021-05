Kur likt vecos auto? Ministrijas futbolē atbildību par klimata mērķiem

Turklāt citas valstis, pārejot uz zaļākiem transporta veidiem, Latviju pārpludina ar saviem lietotajiem dīzeļiem. Tie jau ir 67% no vietējā autoparka, bet no jauna importēto auto daļā tādu ir ap 85%. Tādējādi nedarot neko, izmešus ne vien neizdosies samazināt, bet tie pieaugs, lēš asociācijā. Neko nemainot, izmešu apjoms autotransporta jomā līdz 2027. gadam pat varot pieaugt par vairāk nekā 8,4%, nevis samazināties.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietniece Alda Ozola atzīst – emisiju samazināšana Latvijai ir saistoša un transporta sektors tiešām ir no tiem, kur būtu jāpanāk lielākie samazinājumi. “Ja Latvija kopumā nevarēs šos te emisiju mērķu pildīt – tie ir noteikti jau katra gada griezumā – tad varianti ir divi. Vai nu kāds cits sektors dara vairāk, piemēram, lauksaimniecība, bet nu tas arī maz ticams, vai arī ir jāpērk trūkstošās emisiju kvotas no kādas citas dalībvalsts vai tur ir iespēja aizņemties no nākamajiem gadiem, bet, nu tas nav tāds ļoti sapratīgs un ilgtspējīgs risinājums tāpat kā ar budžetu. Faktiski tās emisiju kvotas arī ir nauda, un tām ir diezgan liela vērtība,” skaidro A.Ozola.

Satiksmes ministrijā gan tik drūmu ainu, kā biznesa pārstāvji, nezīmē. Ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands saka - asociācijas veiktie aprēķini ir veikti no konkrētās organizācijas skatpunkta, kur galvenā rūpe ir privātais transports. “Kā jebkurā situācijā - daļa taisnības ir vieniem un daļa taisnības ir otriem,” viņš piebilst. Ar skaitļiem savu taisnību Satiksmes ministrijā gan nevar pamatot, taču tās ieskatā neesot ņemts vērā, ka jāmaina cilvēku paradumi, piemēram, mudinot pārsēsties no privātā uz sabiedrisko transportu un tas privātā transporta lomu samazinās - tāpat kā pārsēšanās uz elektroauto, kam Satiksmes ministrija Latvijā attīsta uzlādēs tīklu un caur VARAM no nākamā gada paredzēts atbalsts to iegādei.