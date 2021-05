Biķerniekos uzstādīts jauns rekords salonautomobļiem

“Nankang Endurance Academy” divu stundu braucienā uzvaru 20 dalībnieku konkurencē izcīnīja lietuviešu komanda “Dock by 222”, otrā vieta igauņu komandai “Joujaam”, bet trešo vietu ieņēma “RD Signs” komanda no Lietuvas. Ceturto vietu “BMW 325 CUP” klasē izcīnīja “Meilands Racing Solutions” komanda no Latvijas.