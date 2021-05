Vandalis, kurš izaicināja visu mākslas pasauli, - Benksijs

Ko mēs zinām par noslēpumaino un skandalozo grafiti mākslinieku Benksiju? Viņam pietuvinātu draugu un kolēģu loks, protams, zina, kas patiesībā ir Benksijs, taču plašākai sabiedrībai vēl aizvien nav īsti skaidrs, kas slēpjas aiz vīra kapucē. Jaunajā filmā "Benksijs. Noziedzīgās mākslas dzimšana" (Banksy & The Rise of Outlaw Art) mēs varam ielūkoties stāstā par to, kā pie augstās mākslas debesīm iemirdzējās viens šķietami parasts puisis no Bristoles.