"Oslo" - stāsts par slepenu pagaidu miera līgumu starp Palestīnu un Izraēlu

Jaunā filma ir prestižās teātra balvas "Tony" ieguvuša darba adaptācija. Galvenajās lomās iejutusies aktrise Ruta Vilsone (Ruth Wilson), kas pazīstama arī no seriāla "Tumšās matērijas" (His Dark Materials) - viņa atveido Norvēģijas diplomāti Monu Jūlu.

"Es vēlējos pie galda nosēdināt divus nesamierināmus ienaidniekus, un vērot, kā katrs no viņiem mainās," kādā intervijā teicis Rodžerss.

"Oslo" FOTO: kadrs no filmas

Rodžerss arī atklāj, ka interese par šo vēsturisko notikumu, kuru viņš, būdams amerikānis, bija dzirdējis ziņās kā ASV prezidenta Bila Klintona komandas sasniegumu, radās jau laikā, kad viņš iestudēja savu iepriekšējo izrādi "Blood and Gifts". Tas bija stāsts par padomju spiegiem un Afganistānas karu un kā viens no konsultantiem izrādes tapšanā tika piesaistīts jau minētais Terje Rods Larsens - "Oslo" sarunu viena no svarīgākajām figūrām. Rodžerss iztaujājis Larsenu un viņš negribīgi atklāja savu un Oslo pilsētas lomu šajās sarunās. Tā radās ideja par izrādi - intelektuālo trilleri "Oslo".