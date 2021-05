Latvija testē pašvaldības: Alūksnes novadā vēlētājus debatēs uzrunā tikai trešdaļa politisko līderu

Debatēs tika aicināti visu sešu sarakstu līderi, bet divas trešdaļas kandidātu no iespējas uzrunāt vēlētājus atteicās - Dzintars Adlers no "Jaunās vienotības" un Jānis Sadovņikovs no "Latvijas attīstībai" aizbildinājās ar aizņemtību, bet nespēja arī piedāvāt citu kandidātu. No iespējas atbildēt uz oponentu pārmetumiem par neveiksmīgu novada vadīšanu atteicās arī Alūksnes mērs Arturs Dukulis no Zaļo un zemnieku savienības, savukārt Latvijas Reģionu apvienības pārstāvis Aivars Fomins atteikuma iemeslus nepaskaidroja un partijas pārstāvji atzina, ka citu kandidātu piedāvāt viņi nevar.