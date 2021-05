Cūkas un grauzēji spēj elpot caur dibenu. Vai arī mums piemīt šāda spēja?

Dabiski, ka tas raisīja jautājumu: vai citi dzīvnieki – to skaitā zīdītāji - arī to spēj? Lai arī tas šķita maz ticami, Japānas un Amerikas zinātnieku komanda nolēma to izpētīt, lai beidzot noskaidrotu, vai nākotnes cilvēki var cerēt uz rektālajiem ventilatoriem.