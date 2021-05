Pasniegs ES balvas literatūrā, uz kurām pretendē arī četri autori no Latvijas

Šuksta pavēstīja, ka balva literatūrā ik gadu izceļ daiļliteratūras darbu autorus no visas Eiropas. To saņem jauni autori, kuri ar savu daiļradi demonstrē pārliecinošu un pārsteidzošu sniegumu prozā. Par balvu, rotējot ik pa trim gadiem, cīnās 41 valsts. Šogad nominētas ir 55 grāmatas no 14 valstīm: Albānijas, Armēnijas, Bulgārijas, Čehijas, Islandes, Latvijas, Maltas, Moldovas, Nīderlandes, Portugāles, Serbijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Tunisijas.