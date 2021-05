Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kura ar reālu brīvības atņemšanu notiesājusi viltus ziņu izplatītāju, atzīstot par vainīgu naida kurināšanā sociālajos tīklos un huligānismā. Tikmēr Igaunija un Lietuva kriminālsodu vietā paļaujas uz sabiedrības izglītošanu

Tajā jaunais vīrietis stāstīja, ka Ķīnu un «ķīniešus na**j vajag likvidēt», viņi tikai protot izgatavot viltotas preces. Latvijā esot konstatēts pirmais Covid-19 slimnieks — no Ķīnas atlidojusi sieviete, kura ievietota slimnīcā.

Izolatora kamera Endziņam nebija sveša. 2018. gada vasarā viņu un vēl divus jauniešus policija aizturēja pēc tam, kad viņi sociālajos tīklos bija publicējuši melus par it kā sabrukušu lielveikalu Rīgas centrā, laupīšanu Swedbank un no Centrālcietuma izbēgušiem noziedzniekiem. Tā bija pirmā reize, kad Latvijas policija aizturēja viltus ziņu izplatītājus, pamatojoties uz Krimināllikuma pantu par huligānismu. Policija skaidroja, ka publicētā nepatiesā informācija radījusi satraukumu sabiedrībā, traucējot arī attiecīgo iestāžu un uzņēmumu darbu. Šo lietu tiesa vēl nav pabeigusi, jo, pēc prokurores vārdiem, viens no apsūdzētajiem vilcina izskatīšanu.