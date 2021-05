CSP: Fiziskas sāpes ikdienā izjūt 46,9% Latvijas iedzīvotāju

Statistikas pārvaldē arī atzīmēja, lai gan sāpes un to intensitāte ir subjektīvs novērtējums, tas būtiski atšķiras starp vīriešiem un sievietēm. Jaunākajā aptaujā secināts, ka fiziskas sāpes izjūt 52,3% sieviešu un 40,4% vīriešu (2014.gadā - 49,3% un 38,1%). Lielākoties iedzīvotāji izjūt nelielas vai mērenas sāpes - uz to norāda gandrīz katrs trešais vīrietis (30%) un sieviete (34,3%), kamēr 11,3% sieviešu jūt vidēji stipras, savukārt 6,7% - stipras vai ļoti stipras sāpes , bet vīrieši attiecīgi 6,8% un 3,6%.

Palielinoties vecumam, palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kuri norāda uz fiziskām sāpēm un to intensitātes pieaugumu. Fiziskas sāpes izjūt 25,8% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem, turpretim senioru vidū, proti, starp iedzīvotājiem vecumā no 75 gadiem šis īpatsvars ir 2,6 reizes lielāks - sāpes jūt 67,5% senioru. Fizisko sāpju novērtējums visstraujāk pieaug starp iedzīvotājiem vecuma grupās 25-34 un 35-44 gadi. Senioru vidū pastāv būtiska atšķirība dzimumu dalījumā - fiziskas sāpes jūt 71,7% sieviešu un 56,3% vīriešu. Turklāt 10,2% senioru sāpes vērtē kā stipras vai pat ļoti stipras.