“Rīgas Fotomēnesī” mākslinieki reflektēs par dzīvi pēc pandēmijas

Rīgas Fotomēnesis iesāksies ar trim izstādēm publiskajā telpā. Avotu ielā būs skatāma starptautisko mākslinieku izstāde “Dzīve pēc Covid?”, kurā piedalās 14 mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm. Anglijā dzīvojošā poliete Anja Redī savās kolāžās “Brīnišķīgā jaunā pasaule” pretnostata Rietumu pasaules lokdauna realitāti un vēsturiskus attēlus no Austrumu bloka ikdienas. Latviešu mākslinieka Pētera Ķimša instalācija “Liela veiksme” – auto ar milzīgu putna izkārnījumu – metaforiski ataino pašreizējo situāciju, kur automašīna simbolizē kustību uz priekšu, bet izkārnījumi – kāds tos uztver kā veiksmi, bet cits kā sliktu zīmi. Krievijas fotogrāfa Sergeja Stroiteļeva sērija “Iekšējais kaķis” aicina mācīties no kaķiem, kā saglabāt mieru krīzes situācijā, bet latviešu autore Katrīna Ģelze savā darbā runā par ikviena cilvēka tiesībām un brīvību mīlēt. No Latvijas izstādē piedalās arī Marija Rukina un Elvīra Blumfelde. Mākslas darbi apdzīvos afišu stendus, reklāmas laukumus, sienas un skatlogus no Avotu līdz pat J.Asara ielai. 25. maijā plkst. 18.30 Rīgas Fotomēneša mājas lapā un Facebook lapas RigaPhotomonth tiešraidē būs skatāma ekskursija izstādē ar pilsētvides pētnieku, tūrisma kritiķi, blogeri un LTV personību Mārtiņu Eņģeli.