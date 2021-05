Rokenrola slavas zālei jāskaidrojas par "Iron Maiden" neizraudzīšanos pagodinājumam

12. maijā tika paziņots, ka šogad slavas slavas zālē tiks uzņemta grupa "Foo Fighters", reperis "Jay-Z" un Tīna Tērnere , kā arī grupa "The Go-Gos", Kerola Kinga un Tods Randgrens.

Tomēr nedz "Rage Against The Machine", nedz "Iron Maiden", par kuru nominēšanu tika paziņots februārī, galīgajā sarakstā neiekļuva, liekot no jauna atskanēt kritiķu balsīm, ka smagā metāla pārstāvji nesaņem viņiem pienākošos atzinību.