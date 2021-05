Esiet vērīgi! "Citadele" konstatējusi telefona krāpnieku aktivitāti

Patlaban "Citadele" novērojusi divas krāpnieku organizētās shēmas - zvani krievu valodā caur "Viber" platformu un zvani latviešu valodā no parastā numura.

"Ja iepriekš Latvijas iedzīvotājiem zvanīja no nezināmiem numuriem un tādejādi raisīja piesardzību, tad pēdējā laikā krāpnieki ir atklājuši veidus, kā viltot ienākošo telefona zvanu numurus. Tādēļ ne vienmēr var uzticēties arī zvaniem no šķietami zināmiem Latvijas numuriem," pavēstīja "Citadeles" IT drošības daļas vadītājs Kaspars Briška.