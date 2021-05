Kā spēļošana sekmē izaugsmi un motivāciju

Spēļošanas un spēles būtība

Kāpēc spēļošana sniedz labumu gan darbiniekiem, gan uzņēmumam kopumā?

Biznesa ētikas profesors un grāmatas For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, say yes autors Kevins Verbahs (Kevin Werbach) skaidro spēļu būtību: “Spēle ir kaut kas, kam ir konkrēti noteikumi, izvirzīti mērķi un rada vēlmi spēlētājiem iesaistīties un spēlēt. Populārākās ir kāršu spēles, galda spēles un sporta spēles. Savukārt spēļošana ietver dažādas iespējamās spēles, iekļaujot kaut ko no katra veida. Svarīgs ir arī spēles rezultāts, tāpēc arī spēļošanā skaidri jāapzinās vēlamais rezultāts un sasniedzamie mērķi.”