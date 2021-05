Rīgā patlaban būvē 72 000 kvadrātmetrus jaunu biroju telpu

Viņš skaidroja, ka patlaban Rīga joprojām pēc biroju platībām ievērojami atpaliek no Viļņas, kur biroju platība uz vienu iedzīvotāju ir divas reizes lielāka.

Vanags pastāstīja, ka patlaban nozīmīgākie būvniecības stadijā esošie biroju projekti Rīgā ir Preses nama kvartāls, "Verde", "Novira Plaza", "Business Garden Riga ", kā arī iecerētais "The Pine" projekts, kas būs pirmā koka biroju ēka.

"Patlaban neviens nezina, kāda būs biroju telpu nākotne. Jā, daļa cilvēku arī turpmāk vēlēsies strādāt no mājām, daļa - daļēji no mājām un no biroja. Protams, mainīsies arī paši biroji, piemēram, atvērtā tipa biroji ar lielu cilvēku skaitu paliks pagātnē. Kopumā par biroju tirgus nākotni valda piesardzīgs optimisms," sacīja Vanags.