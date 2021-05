Tas bija 2017. gada 12. maijs, saulains piektdienas rīts Madridē. Saskaņā ar laika prognozi pusdienlaikā bija gaidāmi tikai 16-17 grādi, taču Spānijas galvaspilsētā gaisā jau bija jaušama vasara un nepacietīgas nedēļas nogales gaidas. Cilvēku plūsmā, kuri devās uz darbu, bija arī kāds darbinieks no viena no lielākajiem Spānijas telekomunikāciju uzņēmumiem. Viņš pat nenojauta, ka viņa možais noskaņojums drīz dramatiski mainīsies. Ierodoties birojā un ieslēdzot datoru, viņš parastā darbvirsmas attēla vietā ieraudzīja biedējošu paziņojumu uz draudīgi sarkana fona: “ Jūsu faili ir nošifrēti!”

Diemžēl uzbrukums Wanna Cry ir tikai viens no daudzu uzbrukumu piemēriem, kas vissvarīgāko mūsdienu darba instrumentu, proti, personīgo datoru, var padarīt neaizsargātu un nedrošu turpmākam darbam. Datoros mēs glabājam lielāko daļu profesionālās un personiskās informācijas, veicam finanšu transakcijas, kā arī izmantojam to saziņai ar kolēģiem, draugiem un radiem. Mums ir grūti iedomāties arī visvienkāršāko darbu izpildi bez datora palīdzības, tādēļ pat īslaicīga iekārtas darba nespēja var maksāt dārgi.

Saskaņā ar Jāņa Čuprika teikto, pēdējos gados HP, kas ir viens no lielākajiem datoru ražotājiem pasaulē, ir centies atrast veidus, kā nodrošināt datoru aizsardzību ne tikai programmatūras, bet arī aparatūras līmenī. Tā rezultātā papildus parastajām tehnoloģijām, kas nosaka attēlu kvalitāti, apstrādes ātrumu un atmiņas lielumu, HP arvien vairāk uzmanības pievērš ar drošības jautājumiem saistītiem risinājumiem, kas varētu novērst virkni apdraudējumu. Daži no šiem risinājumiem ir saistīti ar lietojumprogrammu aizsardzību un operētājsistēmas pakalpojumiem, savukārt citi - ar pašu aparatūru.

Viens no šādu datoros uzstādītu drošības pasākumu piemēriem ir fiziski bloķētas kameras. Tas nodrošina, ka nelietota kamera tiek izslēgta tā, lai hakeri to nevar attālināti aktivizēt. Vēl viens piemērs ir ekrāns ar īpašu privātuma režīmu (HP Sure View tehnoloģija), pateicoties kuram, piespiežot pogu, blakus stāvošajiem ir neiespējami redzēt ekrānu, jo tiek apslēpts tā saturs. Šis risinājums aizsargā sensitīvu informāciju, strādājot sabiedriskās vietās, piemēram, kafejnīcās, lidostās utt.