Asads ļāvis ar "Vagner" saistītam uzņēmumam apgūt Sīrijas naftas un gāzes atradnes

Sīrijas prezidents Bašars al Asads martā apstiprināja līgumu ar Krievijas uzņēmumu "Kapital", dodot tam tiesības apgūt iespējamās naftas un gāzes atradnes 2250 kvadrātkilometru lielā platībā jūrā netālu no Sīrijas dienvidu piekrastes. Tas draud novest pie strīda ar Libānu, kura daļu no šīs teritorijas uzskata par saviem ūdeņiem.

Maskava cenšas nostiprināt savu stratēģisko ietekmi Sīrijā un apkārtējā reģionā. Darījums vēlreiz apliecina to, kā Krievijas valdība strīdīgi vērtētu ārpolitisko mērķu sasniegšanu novirza uz privātu militāro algotņu pleciem, kas Putina režīmam ļauj noliegt iesaisti attiecīgajos notikumos, norāda "Foreign Policy". "Vagner" grupa darbojusies Ukrainā, Sudānā, Venecuēlā un citviet, veicot ne tikai militārās operācijas, bet arī ekspluatējot vāju valstu dabas resursus.

"Krievijas privātie militārie algotņi tuvākajā nākotnē būs pastāvīgi spēlētāji Tuvo Austrumu un Āfrikas naftas un gāzes industriju attīstībā," prognozē domnīcas "Center on the Future of War" vecākā pētniece Kendisa Rondo.