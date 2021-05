Latvijas Televīzija pāriet uz apraidi HD izšķirtspējā

Latvijas Televīzija kopš 2018. gada turpina realizēt apjomīgu investīciju plānu pakāpeniskai pārejai uz HD kvalitātes nodrošināšanu visos satura veidošanas posmos. Jaunais PIK ir nākamais nozīmīgais solis, lai būtiski palielinātu satura pieejamību HD kvalitātē, vienlaikus nodrošinot televīzijas darbības nepārtrauktību.

"Tas ir būtisks un ilgi gaidīts notikums, jo Latvijas sabiedriskās televīzijas pāreja uz mūsdienīgu pārraides kvalitāti ir fundamentāli svarīga – skatītāju prasības pēc satura kvalitātes tikai pieaug, un sabiedriskajam medijam ir jāmainās līdzi laikam," uzsver LTV valdes loceklis Ivars Priede.

Latvijas Televīzijas valdes loceklis Ivars Priede Ieva Leiniša/LETA

“Sabiedrisko mediju attīstība, tostarp pāreja uz jaunām tehnoloģijām, ir viena no mūsu darba prioritātēm. Pateicoties papildu finansējumam no valsts, Latvijas Televīzija beidzot var ieviest ilgi gaidītās un akūti nepieciešamās jaunās tehnoloģijas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju skatīties televīziju augstā kvalitātē. Tas ļauj mazināt tehnoloģiskās attīstības plaisu ar pārējiem Eiropas valstu sabiedriskajiem medijiem,” saka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Ieva Kalderauska, kura īsteno Latvijas Televīzijas jomas pārraudzību.

Modernais tehniskais nodrošinājums ļaus LTV skatītājiem piedāvāt augstas izšķirtspējas tiešraides no dažādiem valstiski svarīgiem pasākumiem un kultūras, sporta un izklaides notikumiem. Jāpiebilst, ka jau vairākus gadus LTV ārpus televīzijas studijām veidotos raidījumus un koncertus (piemēram, “Ielas garumā”, “Province”, “Daudz laimes, jubilār!”, “Kultūrdobe” u.c.) veido HD izšķirtspējā, un PIK nomaiņa beidzot to ļauj ieraudzīt arī skatītājiem.

Skatītājiem būs iespēja jau šonedēļ novērtēt augstas kvalitātes vizuālo saturu gan skatoties “Eirovīzijas” dziesmu konkursu LTV1, gan pasaules čempionātu hokejā LTV7. Tāpat lielākā daļa pašvaldību vēlēšanām veltītā satura latviešu un krievu valodā būs vērojams HD izšķirtspējā.

Iepriekšējos gados nepietiekamā finansējuma dēļ šobrīd nav iespēju pāriet uz HD izšķirtspēju uzreiz visā LTV saturā. Neskatoties uz to, ka darbu ir sācis jaunais PIK, šā gada laikā vēl jāpaveic nozīmīgas izmaiņas citos tehnoloģiskajos posmos, tostarp lai nodrošinātu HD signāla pārraidīšanu no visām LTV studijām. Šā gada rudenī pārmaiņas piedzīvos LTV ziņu raidījumi, kas gada otrajā pusē arī būs pieejami HD izšķirtspējā, un, īstenojot vienotās režijas 2. kārtu, HD kvalitāte tiks nodrošināta arī no studijas, kurā tiek filmēti tādi raidījumi kā “Latvijas Sirdsdziesma”, “Veiksme. Intuīcija. Prāts” un citi. Jau šobrīd pakāpeniski HD izšķirtspējā tiek adaptēts LTV iepirktais saturs. Pilnā apjomā jaunākais iepirktais saturs augstā vizuālā kvalitātē skatītājiem būs pieejams jūnijā.