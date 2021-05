Samanta Tīna pirms Eirovīzijas pusfināla apliecina - "Es esmu sieviete"

Singls "I'm The Woman" tapis dziesmu rakstīšanas nometnē, kas sadarbībā ar “Latvijas Mūzikas attīstības biedrību/Latvijas Mūzikas eksports” 2020. gada rudenī tika organizēta speciāli Samantai. Nometnes mērķis bija uzrakstīt spēcīgu, skanīgu un konkurētspējīgu dziesmu, ar ko Tīna varētu piedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā. Šajā divu dienu ilgajā nometnē tika ierakstītas vienpadsmit dziesmu demo versijas, no kurām par Eirovīzijas dziesmu tika izvēlēts singls "The Moon Is Rising", savukārt dziesma "I’m The Woman" ierindojās Samantas top3.