Līdz 22. maijam Rietumu Bankas centrālā biroja ēkā (Vesetas ielā) klātienē, iepriekš piesakot konsultāciju, aplūkojams kārtējais mākslas darbu un antikvariāta priekšmetu izsoles piedāvājums, ko organizē galerija "Mākslas vēstniecība" ("Art Embassy"). Līdzīgi kā pagājušogad, arī šoreiz ierobežojumu dēļ izsole notiks tiešsaistē 22. maijā no plkst. 12.00 izsoļu nama mājas lapā.

Mākslas tirgus pandēmijas laikā

"Mākslas tirgu un izsoļu rīkošanu šobrīd ir nācies pielāgot situācijai pasaulē," TVNET stāsta galerijas vadītājs un izsoles rīkotājs Aigars Grīnbergs. "Izsoli rīkosim pilnībā attālinātā formātā. Tāda pieredze mums ir, un tad tā jau būs mūsu trešā lielā, pilnībā internetā sarīkotā izsole. Pagājušajā gadā bija divas tādas izsoles, un jāatzīst, ka tās norisinājās ar samērā labiem rezultātiem. Citiem vārdiem, izsole notiks jebkuros laika apstākļos."

Grīnbergs atzīst, ka šis laiks viņam kā jomas profesionālim ir ārkārtīgi interesants.

"Lieta tāda, ka pandēmija un tās izraisītie ierobežojumi, ierastās saskarsmes deficīts, slēgtie muzeji – tas viss zināmā mērā ir pozitīvi ietekmējis mākslas priekšmetu tirgu. Protams,

šī situācija vēl ir jāizprot un jāizanalizē, taču jau ir acīmredzami, ka gan mēs, gan mūsu kolēģi, kuri tāpat darbojas interneta formātā, - mēs visi pagājušajā gadā un šajā ziemā esam guvuši samērā labus rezultātus,"

komentē Grīnbergs.

Aigars Grīnbergs pie Jaņa Rozentāla gleznas "Pie akas" FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Iespējams, ka daļa finanšu līdzekļu, kas netiek iztērēti ikgadējam ceļojumam, tiek novirzīti mākslas priekšmetu iegādei. Šādu hipotēzi izvirza arī citi Latvijas mākslas tirgus spēlētāji.

"Piemēram, pavisam nesen, ziemas beigās, mēs sarīkojām tradicionālo izsoli internetā, kura izstādīto priekšmetu skaita ziņā sasniedza rekordu (apmēram trīs tūkstoši) – faktiski no visām antikvariāta un kolekcionēšanas priekšmetu sfērām un segmentiem: bija pārstāvēta gan glezniecība, gan grafika, gan atklātnes, gan grāmatas, gan katalogi, gan mēbeles, gan daudz kas cits. Un, lūk, no trim tūkstošiem lotu tika pārdota praktiski puse, pat nedaudz vairāk. Turklāt par dažiem priekšmetiem gāja vaļā karsta tirgošanās, un to cena vairākkārt pieauga," aktuālo situāciju mākslas tirgū ieskicē Grīnbergs.

Paplašinās klientu loks un pieaug pieprasījums

Grīnbergs akcentē, ka pandēmija ir nopietni izmainījusi mākslas priekšmetu tirgus pircēju loku.

"Mums, tirgotājiem, šķita, ka daudzajos darba gados mēs samērā labi esam izpētījuši savu pircēju un klientu loku. Vairumu no viņiem mēs pazīstam personīgi, mums ir zināma viņu gaume. Tas bija ierobežots, bet nepavisam ne tik šaurs loks. Bet tagad varu sacīt, ka 70% no tiem, kuri atnāk pēc izsoles paņemt iegūtās lotes, mēs redzam pirmo reizi. Mēs ar šiem cilvēkiem vēl tikai iepazīstamies, tomēr ceram uz to, ka mūsu sadarbība turpināsies," viņš saka. "Ievērojami pieaudzis pasūtīto priekšmetu apjoms. Mūsu izsoļu namam ir sava interneta vietne un bez informācijas par tuvākajām izsolēm ir sadaļa “veikals”. Tur ir pārstāvēti, tūkstošiem dažādu priekšmetu – tāda virtuālā noliktava, kur glabājas priekšmeti, kuri vai nu nav pārdoti iepriekšējās izsolēs, vai arī vēl gaida savu izsoli. Tos var nopirkt, interneta vidē. Šoziem līdz ar ierobežojumu pastiprināšanu mums nācās vai ik dienu krietni pastrādāt, apmierinot internetā veiktos pasūtījumus. Un vēl līdz šim gandrīz katru dienu, atnākot uz darbu un atverot elektronisko pastu, redzam tur jaunus pasūtījumus."

Foto: "Artembassy" izsoles lielā izstāde FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Iespējams, ka tas izskaidrojams ne tikai ar izjūtu trūkumu, ne tikai ar faktu, ka tiem, kuri piespiedu kārtā nonāca zināmā izolācijā, pēkšņi radās iespēja novērtēt senu, kvalitatīvu lietu un mākslas priekšmetu jaukumu un burvību.

Arī šogad izstādes formāts izveidots bez klātienes dalībniekiem ar dalību tikai interaktīvā tiešsaistes vidē ar iespēju vērot izsoles gaitu video translācijā.

Foto: Galerijas "Mākslas vēstniecība" organizētās izsoles darbi.

Izsoles izstāde arī šogad ir plaša un visaptveroša - ir apskatāmi gan latviešu vecmeistaru darbi, gan laikmetīgā māksla, izmeklēts porcelāns un ekskluzīvi juvelierizstrādājumi.

Katalogā pārstāvēti darbi, gleznas vismaz no divām īpašām kolekcijām.

"Es neminēšu vārdus, bet šīs kolekcijas ir veidojuši pazīstami lietpratēji, mākslas cienītāji tieši no viņu laikabiedru darbiem. Tie ir mūsu autori, latviešu skola, ļoti auglīgs tās periods," komentē Grīnbergs.

Par izsoles zvaigzni šoreiz jāsauc Jaņa Rozentāla darbs "Pie akas", kuru viņš gleznoja XIX-XX gadsimta mijā.

Janis Rozentāls "Pie akas" FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Darbs publicēts un tā izcelsme aprakstīta žurnālā "Māksla" 1963. gadā.

Jaņa Rozentāla darbs "Pie akas" publicēts žurnālā "Māksla" FOTO: publicitātes

Katalogā ietilps arī Jāņa Valtera darbi, interese par kuru ir stabila jau daudzus gadus. Modernisma periodu pārstāv Jāņa Tīdemaņa darbu izlase, kurā ietilpst gan ekspresīva ainava, gan žanra portrets.

"Mūsdienās jūtama stabila interese par slavenā tandēma Sutas un Beļcovas māksliniecisko mantojumu. Nesen norisinājās šo mākslinieku personālizstādes, izdotas lieliskas monogrāfijas. Aleksandras Mitrofanovnas (Beļcovas) daiļradi mūsu izsolē pārstāvēs divi visādā ziņā interesanti eļļas darbi ar nevainojamu vēsturisko izcelsmi. Romana Sutas darbi tirgū ir sastopami daudz retāk nekā viņa dzīvesbiedres gleznas, bet šoreiz mums ir paveicies un mēs varēsim parādīt viņa dekorāciju skici Gocci izrādei “Princese Turandota”, kura tapusi, visticamāk, 20. gados," komentē izsoļu nama vadītājs. "Runājot par XX gadsimta vidu, pateicoties iespējai strādāt ar augstāk minētajām privātajām kolekcijām, izsoles katalogā ietilpst Purvīša skolnieku grupas darbi, radīti kara un pēckara gados, šo autoru Valda Kalnrozes, Arvīda Egles un citu daiļrades uzplaukuma periodā. Protams, šie vārdi tirgū nav lielākais retums, bet šajā gadījumā runa ir par ļoti interesantiem darbiem ar retiem sižetiem, ar ļoti augstu kvalitāti un patiešām muzeja līmeņa. Manuprāt, interesants ir Eduarda Kalniņa darbs "Krimas etīde", kurš, visticamāk, radīts 60. gados, - svaigs, bez jebkādas banalitātes, pat mazliet negaidīts šim meistaram."

Eduards Kalniņš (1904-1988) "Krima". 20. gs. vidus. Kartons, eļļa. 44x70 cm FOTO: publicitātes

20. gadsimta otro pusi Latvijas mākslā pārstāv tādi autori kā Jānis Pauļuks, Rūdolfs Pinnis u.c.

Piedāvājumā arī nozīmīgs juvelierizstrādājumu piedāvājums, mākslinieciski darbi no zelta un sudraba.

"Pašlaik praktiski par deficītu ir kļuvis kvalitatīvs māksliniecisks sudrabs, latviešu un krievu autoru darbi. Te pat nenākas runāt par senatni, par XVIII, XIX gadsimtu, bet tikai par to, kas tika radīts XX gadsimtā: kvalitatīvi autordarbi ir praktiski izzuduši no piedāvājumiem. Tas attiecas arī uz izstrādājumiem ar dārgmetāliem, no zelta utt. Vārdu sakot, tiem, kuriem patīk skaistas rotas, kuri vēlētos pasniegt vērtīgu dāvanu kādam no tuviniekiem, būs lieliska iespēja izvēlēties un nopirkt," skaidro Grīnbergs.

"Artembassy" izsoles lielā izstāde (centrā Birutas Delles darbs) FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Māksliniecisks porcelāns no Latvijas – tā jau ir tradicionāla, ļoti svarīga kataloga sadaļa.

"Pastāv vismaz trīs lielas Rīgas porcelāna kolekcijas, kuras attīstās. Un izsolē nonāk tikai tie priekšmeti, kuriem ir izdevies paslīdēt garām kolekcionāru vai dīleru, kuri strādā viņu labā, nepamanītiem,"

viņš piebilst.

Porcelāna servīze 5 personām. 19./20.gs. mija. Kuzņecova fabrika, Krievija. Porcelāns, zeltījums, gleznojums. Sākuma cena 500 eur. FOTO: publicitātes