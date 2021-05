Chickie – tas ir draisks klitora stimulators, kas sūc klitoru tā, kā to nespēj izdarīt neviens vīrietis. Klitorā ir 8000 nervu galu un 75% sieviešu orgasmu notiek tieši klitorā. Chickie ir ūdensizturīgs, tu to vari lietot pat peldoties jūrā. Chikie sūc klitoru 16 dažādos režīmos un to var uzlādēt ar USB. Chickie ir pārklāts ar zīdaini gludu medicīnisko silikonu.