Palīdzība rīcībnespējīgam partnerim jeb kā Maskava kļuvusi par savu lēmumu ķīlnieci

Lukašenko līdz maija beigām plāno tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Galvenā sarunu tēma, visticamāk, būs jautājums par ekonomiskās palīdzības sniegšanu Baltkrievijai. Tās valdība plāno izvietot Maskavas biržā obligācijas 100 miljardu Krievijas rubļu (1,11 miljardu eiro) vērtībā. Lēmums par to tika publiskots 15. maijā.

Piemēram, lēmums glābt “Baltkrievijas Metalurģisko rūpnīcu” no bankrota valsts parādu palielina par 700 miljoniem dolāru,” norāda Bolkuņecs.

Lai mazinātu bankrota riskus, tika pieņemts lēmums palielināt “Belarusbank” kapitālu par aptuveni pusmiljardu eiro. Bankām ar Krievijas kapitālu arī bija nepieciešama palīdzība no akcionāriem. Baltkrievijas valsts banka mākslīgi uztur valūtu kursus un refinansēšanas likmi, lai nepasliktinātu jau tā sarežģīto valsts uzņēmumu situāciju saistībā ar viņu lielajiem valūtu parādiem.

9. jūlijā spēkā stāsies Lukašenko rīkojums, kas paredz to, ka ekonomiskās drošības un finanšu sistēmas stabilitātes apdraudējuma gadījumā tiek ieviesti valūtu ierobežojumi līdz vienam gadam.

“Ņemot vērā, ka faktiski visos ekonomiskās drošības rādītājos jau ir nopietnas nobīdes no normas, ierobežojumi var tiek ieviesti jebkurā brīdī. Nedrīkst izslēgt arī Kipras scenāriju, kad no katra depozīta, kas pārsniedz noteiktu summu, valsts kasei tiek norakstīta daļa no konkrētā naudas pārveduma,” saka Bolkuņecs.