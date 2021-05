ES rezervē papildu 1,8 miljardus "BioNTech"/"Pfizer" vakcīnu

Līgums paredz iegādāties vēl 900 miljonus pašreizējās vakcīnas un vīrusa variantiem pielāgotu vakcīnu devu, kā arī iespēju vēl 900 miljonus devu iepirkt papildus. Līgums izvirza prasību, lai vakcīnas tiktu ražotas ES un turpat atrastos arī tām būtiski nepieciešamo sastāvdaļu avoti. Tajā arī noteikts, ka no piegāžu sākuma brīža - 2022.gada - ES tās ir garantētas.

"BioNTech" ir Vācijas uzņēmums, kas ar ASV reģistrēto uzņēmumu "Pfizer" sadarbojas jaunas, uz matricas RNS (mRNS) bāzētas vakcīnas izstrādē. Bioloģijā mRNS ir būtiska loma, jo tā informāciju no dezoksiribonukleīnskābes (DNS) pārnes uz šūnu olbaltumvielu sintēzes mehānismu. Uz mRNS bāzēta vakcīna nodrošina, ka pēc šīs informācijas tiek radīti nekaitīgi vīrusa fragmenti, ko cilvēka organisms izmanto, lai veidotu imūnreakciju, kura pasargā no slimības vai palīdz ar to cīnīties.