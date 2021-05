Pārgalvīga apdzīšana izdzēš dzīvību

Kā vienu no versijām par to, kāpēc VW šoferis tā steidzies, paziņa min faktu, ka pāris kilometru attālumā, netālu no Biržiem, notiekot remontdarbi un ir neskaitāmi luksofori, pie kuriem veidojoties sastrēgumi. Iespējams, vadītājs kur kavējies un nolēmis nedaudz uzspiest gāzi. Vai šī versija izrādīsies patiesa, noskaidros Valsts policijas darbinieki, kuri šobrīd sākuši kriminālprocesu.