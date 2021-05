Amerikāņiem tiek elektrisks Ford F-150, kuram var pieštepselēt veselu privātmāju

Ford Motor jauno modeli pieteica jau pirms vairākiem gadiem, un kopš tā laika elektriskā pikapa F-150 Lightning prototipi demonstrējuši lielu kravu vilktspēju, savukārt tikai pāris dienas atpakaļ ar maskētu pirmssērijas auto izbrauca ASV prezidents Džo Baidens. Tas tikai norāda uz to, cik nozīmīgs Ford un Amerikai ir šis modelis.

Kompakti elektromotori ir uzstādīti tieši uz asīm priekšā un aizmugurē, un gaitas akumulators ir uzstādīts rāmī, un no apakšas to sedz bieza metāla loksne. Kas būtiski, akumulators ir ar ūdens dzesēšanu, un tā tiek izmantota, lai uzturētu optimālu bateriju temperatūru neatkarīgi no apkārtējās vides apstākļiem.