Arstarulsmirus izdod albumu "Pie zemes"

"Katrs no šī cikla ierakstiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Otrais cikla albums veltīts zemes tematikai, muzikāli un dziesmu tekstos atspoguļojot to simbolizējošas asociācijas - dabu kā dzīvības pamatu, pašizziņas centienus, attiecības ar līdzcilvēkiem, iekšējā balansa meklējumus, pakāpenisku un vienmēr klātesošu transformāciju," teikts mākslinieka preses paziņojumā.