Pieaug pieprasījums pēc vadītājiem ar globālu redzējumu

Baltijas valstīs ir ļoti mazs vietējais tirgus, un Baltijas valstu demogrāfiskās prognozes ir vienas no sliktākajām pasaulē, tāpēc no Baltijas viedokļa atvērtība pārējai pasaulei šķiet vienīgais iespējamais veids, kā nodrošināt pastāvīgu izaugsmi un labklājību. Ir vērojamas pazīmes, ka, neraugoties uz vispārējo deglobalizāciju un pēdējos mēnešos piedzīvotajām problēmām, Baltijas valstīs uzņēmēji joprojām stingri iestājas par atvērtību. Par to liecina fakti, piemēram, tas, ka četri no pieciem lielākajiem mergers and acquisitions (M&A) jeb uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumiem šajā reģionā 2020. gadā ir bijuši starptautiski darījumi.

Mēs, Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) komanda, esam pārliecināti, ka ekonomiskās vērtības radīšanai ir nepieciešama atvērtība un internacionalizācija un ka galvenā loma atvērtības un internacionalizācijas veicināšanā ir jāuzņemas uzņēmējiem. Līdztekus acīmredzamajiem ieguvumiem, proti, starptautiskajai tirdzniecībai un investīcijām, par kuriem varam lasīt ekonomikas mācību grāmatās, saskarsme ar citām kultūrām palīdz attīstīt empātiju, kas daudzu ieskatā ir viena no būtiskākajām līderu īpašībām.

Tāpēc mums kā biznesa skolai ir jānodrošina mūsu studentiem – esošajiem un topošajiem uzņēmējiem – starptautiska vide, kurā viņi varētu iegūt globālu redzējumu. Mēs savu darbību sākām kā starptautiska biznesa skola, proti, kā Baltijas mēroga izglītības iestāde, kuras saknes meklējamas Zviedrijā. Kopš tā laika mūsu studentu loks ir paplašinājies, un šobrīd tas ietver studējošos gan no tuvākā reģiona, gan no visas pasaules – no Ķīnas līdz pat Latīņamerikas valstīm.

2020. gadā SSE Riga uzņēma vienu no starptautiskākajiem EMBA kursiem, kurā katrs trešais students ir ārvalstnieks. Mēs cieši sadarbojamies ar Stockholm School of Economics (Zviedrijā) un tās filiāli Krievijā – vairāki EMBA programmas izvēles kursi tiek apgūti jauktās grupās Stokholmā, Rīgā un Sanktpēterburgā. Kopš 2020. gada mēs esam arī augstskolu tīkla Global Network for Advanced Management dalībnieki- tas nozīmē, ka mūsu EMBA studenti var piedalīties apmaiņas programmā, kurā piedalās studenti no visas pasaules – no Jeila Universitātes un Kalifornijas Bērklija Universitātes ASV līdz pat HEC un Bokoni Universitātēm Eiropā un Honkongas Zinātnes un Tehnoloģiju universitātei Āzijā.

Man personīgi globalizācija ir ļoti daudz devusi - tā man sniegusi ne mazums iespēju, par kurām es esmu ļoti pateicīgs. Tāpēc mani patiesi satrauc neskaitāmie notikumi, kas negatīvi ietekmē globalizāciju. Šo neziņu palīdz pārvarēt darbs auditorijā ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kuru turpmākajiem lēmumiem un rīcībai būs ļoti liela nozīme.

Jurijs Romaņenkovs ir Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) viceprezidents un EMBA studiju programmas vadītājs.

Lai uzzinātu vairāk par iespējām, ko ārvalstu studentiem sniedz mūsu profesionālā maģistra studiju programma uzņēmējdarbības vadībā (EMBA), apmeklējiet tīmekļa vietni https://www.sseriga.edu/education/executive-mba.

Uzņemšana EMBA (Executive Master of Business Administration) programmā noslēdzas jau 1.jūnijā. Studijas sākas 2021. gada augustā.