Dažādības spēks kā mūsu sabiedrības bagātība

Kultūras daudzveidības novērtēšana, atzīšana un izpratnes veicināšana ir konceptuāls ietvars UNESCO darbībai kultūras jomā, sekmējot savējā līdzās ar atšķirīgo iepazīšanu un izzināšanu kā pamatu miera kultūras un vienotības sekmēšanai pasaulē. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pirmo reizi pasludināja šo par svētku dienu 2002. gadā, pēc tam, kad radikālā islāma fundamentālistu kustības pārstāvji uzspridzinot izpostīja Bāmijānas Budas statujas. Kā vēsta mediji, postīšanas iemesls bijis atbrīvošanās no pagānu elkiem. Pēc notikumiem Kondozas upes ielejā UNESCO pieņēma Vispārējo deklarāciju par kultūras daudzveidību, atzīstot nepieciešamību “palielināt kultūras potenciālu kā līdzekli labklājības, ilgtspējīgas attīstības un globālas mierīgas līdzāspastāvēšanas sasniegšanai”.

Arī TVNET GRUPAS viena no bagātībām un vērtībām ir dažādība, tamdēļ aicinām vērst uzmanību tiem, kas iestājas par sevi un savu vērtību apzināšanu, nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma daudzveidību, tā pazīšanu un pārmantošanu.

Projekta ietvaros tika plānots izveidot burtveidolus, kas godina daudzveidību un iekļaušanos, “Distillery” projekta ietvaros aicināja dizainerus un māksliniekus no visas pasaules, kas sniegtu jaunu elpu unikālo burtu un ciparu radīšanā. Projekta īstenošanas laikā piesaistīti pārstāvji no 54 valstīm, kas savu radošumu izpauda, iedvesmojoties no dažādu sabiedrības pārstāvju pieredzes stāstiem, tādējādi radot 308 reklāmas materiālus burtveidolā.