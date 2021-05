60.gadu atbilde amerikāņu muskuļauto - Opel Commodore A Coupe

Muskuļauto no Opel? Izklausās pēc siļķes ar medu. Tomēr pazīstamais vācu autoražotājs ne vienmēr bijis tik konservatīvs, kā esam raduši uzskatīt. Pagājušā gadsimta 60. un 70. gadi bija Adam Opel AG ziedu laiki. 1962. gadā sākās pilnīgi jauna Kadett modeļa ražošana tikko uzceltajā rūpnīcā Bohumā. Līdztekus markas mājvietai Riselsheimā tā gadiem ilgi simbolizēja Opel industriālo vērienu, vienubrīd izlaižot pat pusmiljonu Kadett gadā. Diemžēl 2014. leģendārā ražotne, kas savulaik nodarbināja pat 20 000 cilvēku, tika slēgta.

Panākumu smarža

Tā laika augstākās klases Opel modeļu “lielais trijnieks” Kapitän, Admiral un Diplomat, saīsināti pazīstams arī kā KAD, bija cienījamas, izskatīgas, jaudīgas un peļņu nesošas automašīnas. To dizainā un iekārtojumā neapšaubāmi dominēja amerikāņu ietekme (galu galā, Opel bija General Motors īpašums), un dārgākajam Diplomat pat bija V8 dzinējs. Opel bija pārliecinoši otrais lielākais vācu autoražotājs aiz Volkswagen, dažos tirgus segmentos pat ieņemot vadošo pozīciju. 1964. gada 9. jūlijā Opel izlaida piecmiljono automašīnu – nākotne patiesi rādījās rožainās krāsās.

Opel Commodore A Coupe FOTO: Kurbads

Teicama bāze - Opel Rekord C

Uz šā viļņa Adam Opel AG galvenais inženieris un tehniskais direktors Hanss Mersheimers radīja Opel Rekord C – parastu plašpatēriņa sedanu, kura izskatu dziļi iespaidoja Ford Mustang un Chevrolet Corvette aizsāktā 60. gadu mode uz amerikāņu muskuļauto. Vienlaikus automašīnai bija moderna piekares konstrukcija, plaši pasīvās drošības uzlabojumi un pastiprināta virsbūves struktūra, kas ļāva Rekord C spīdoši izturēt trieciena testus. Nav brīnums, ka Rekord C kļuva par veiksmīgāko modeli Opel vēsturē – līdz 1972. gadam tika saražoti 1,2 miljoni automašīnu.

Opel Commodore A Coupe FOTO: Kurbads

Sešcilindru vēži Commodore kulītē

Bet kur tad šajā stāstā atradās vieta Commodore? Tā parādīšanos sekmēja Opel vadības godkāre un potenciālas peļņas izredzes, piedāvājot pircējiem dārgāku un šķietami prestižāku automašīnu ar to pašu tehniku. Rekord C jau kopš 1967. gada bija pieejama divdurvju versija Coupe, tostarp arī ar 2,2 litru rindas sešu cilindru dzinēju. Tomēr sešcilindru “rekordu” tirdzniecība nevedās, tāpēc tika nolemts jaudīgākās modifikācijas nodalīt no pamatmodeļa un piešķirt tām savu nosaukumu. Tā 1967. gada februārī iznāca Opel Commodore.

Opel Commodore A Coupe FOTO: Kurbads

“BULLIT” + “COCA – COLA” = COMMODORE?