Cik strauji elektromobilitāte ienāks mūsu ikdienā?

Eiropā pieaugs elektroauto izmantošana, un likumsakarīgi tas notiek arī Latvijā. Lai arī šobrīd to skaits satiksmē nav liels, tomēr tas strauji palielinās. Latvijā šī gada aprīļa sākumā ir reģistrēti 1438 elektromobiļi, to skaits, salīdzinot ar 2020. gada sākumu, ir ne tikai pieaudzis, bet pat dubultojies. Arī sabiedrības attieksme pret elektromobilitāti uzlabojas: 2020. gada septembrī bankas Citadele un Norstat veiktajā Baltijas iedzīvotāju aptaujā tika noskaidrots, ka 82 % Latvijas iedzīvotāju atbalsta elektroauto izmantošanu, savukārt 2021. gada 1. martā AS "Latvenergo" un SKDS veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā noskaidrots, ka tuvāko gadu laikā nomainīt pašreizējo degvielu patērējošo auto pret elektroauto plāno katrs ceturtais. Vienlaikus augot gan elektroauto, gan uzlādes punktu skaitam, elektromobilitātes attīstība notiks strauji. Elektrum prognozes liecina, ka 2030. gadā Latvijā varētu būt jau vairāk kā 36 000 elektroauto.