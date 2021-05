Latvijā darbu sācis jauns tehnoloģiju uzņēmums

“Pēdējā gada notikumi ir piespieduši cilvēkus sākt lietot aizvien vairāk digitālo produktu - iepirkties internetā, lietot dažādus e-pakalpojumus, jo klātienē tas vairs nebija iespējams. "Try Pearl" mērķis ir skatīties plašāk ne tikai uz lietotāja pieredzi ar vienu digitālo risinājumu, bet uz kopējo pircēja ceļu, saskaroties ar uzņēmuma pakalpojumiem un produktiem,” komentē "Try Pearl" vadītāja Latvijā Ilze Tenase.

"Try Pearl" ir Norvēģijas vadošās un panākumiem bagātākās reklāmas aģentūras "Try" un "Pearl Group", SAP partnera meitas uzņēmums. "Try Pearl" Norvēģijā darbojas kopš pagājušā gada un nodarbina teju 50 cilvēku, un plāno tikpat strauju attīstību arī Latvijā. Uzņēmuma mērķis ir palīdzēt klientiem, kuriem ir nepieciešama veiksmīga mārketinga, IT un e-komercijas mijiedarbība.