Vairums jaunatklāto inficēšanās gadījumu reģistrēts Rīgā un Ogres novadā

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 90 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 88 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 86 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Ceturtdien ziņots par astoņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens no šiem cilvēkiem bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.