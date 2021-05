Vēl tikai līdz 27.maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu apgabalu

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi būs iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot vai nu pasi, vai personas apliecību. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiek sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par vēlēšanām no PMLP saņem tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.