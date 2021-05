Leklērs uzvar kvalifikācijas sacensībās savās mājās Monako

Verstapens otrajā vietā finišēja ar 0,23 sekunžu atpalicību, soms Valters Botass no "Mercedes" finišēja trešais 0,255 sekundes aiz Leklēra, bet Botasa komandasbiedrs pasaules čempions brits Lūiss Hamiltons cīņu svētdien uzsāks tikai septītajā vietā.

Otrs "Ferrari" braucējs spānis Karloss Sainss sacīkstes sāks ceturtais, piektais būs brits Lendo Noriss no "McLaren" un sestais - "AlphaTauri" pilots francūzis Pjērs Gaslī, aiz kura finišēja Hamiltons.

Četrkārtējais pasaules čempions vācietis Sebastians Fetels no "Aston Martin" startēs no šosezon labākās astotās pozīcijas, bet divkārtējais pasaules čempions "Alpine" braucējs spānis Fernando Alonso nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu, ierindodamies 17.vietā. Labāk veicās citam pasaules eksčempionam somam Kimi Reikenenam no "Alfa Romeo", ieņemot 14.pozīciju.