Porziņģim 14 punkti uzvarētā "play-off" pirmajā spēlē

Porziņģis izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un piecus no sešiem "sodiņiem". Lai gan liepājniekam bija pieticīga precizitāte no spēles, viņš minūti un 41 sekundi pirms finālsvilpes realizēja divus svarīgus soda metienus, panākdams 105:100, un minūti pirms pamatlaika beigām trieca bumbu grozā no augšas - 109:102.