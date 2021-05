8 vārdi, kurus britu karaliskā ģimene nekad nepateiks publiski

Nav noslēpums, ka britu karaļnama pārstāvji ievēro smalki izstrādātus lietišķās etiķetes noteikumus, taču izrādās, ka pastāv arī daži vārdi, kurus viņi neizmanto savā leksikā. Britu sociālā antropoloģe un grāmatas «Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior» autore Keita Foksa (Kate Fox) ilgus gadus pētījusi britu elites paradumus. Foksa nosaukusi arī astoņus vārdus, kurus karaliskās ģimenes pārstāvji nekad neizmanto.