Rīgas pils kastelas daļas pārbūves gaitā atrasta ap 600 gadu sena krāsns

“Atsegtās struktūras attiecas uz senāko pils būvperiodu –14.-15. gs. gadsimtu. Blakus 13., 14.gs. pils ķieģeļu mūriem atsegtais ķieģeļu mūrējums varētu būt pavards ēdiena gatavošanai vai siltgaisa apkures ierīce. Par tādām konstrukcijām Latvijā mums no līdzšinējiem piemēriem ir visai vienveidīgi priekšstati. Atraduma virskārta ir trausla, tādēļ, lai pasargātu objektu no netīšiem bojājumiem tā atsegšanas gaitā, tas pārklāts ar speciālām plāksnēm. Pēc objekta atsegšanas tiks veikta padziļināta arheoloģiskā izpēte,” norāda arheologs Mārtiņš Lūsēns.

Rīgas pils kastelas pārbūves un restaurācijas darbu mērķis ir saglabāt vēstures mantojumu, izcelt Rīgas pili kā nozīmīgu vēsturisku vietu un izveidot telpas mūsdienīgam muzejam. Šobrīd tiek atjaunota pirmā daļa no apjomīgā Rīgas pils konventa (kastelas) ēkas pārbūves projekta, kura atdalīta atbilstoši valsts budžeta iespējām, lai 2024. gadā pabeigtu darbus un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs varētu atgriezties vēsturiskajā mājvietā, sākt iekārtot un atvērt sabiedrībai daļu ekspozīciju. Nākamajā projekta kārtā tiks restaurētas un pārbūvētas atlikušās kastelas telpas, lai pilī iekārtotu arī Latvijas vēstures pamatekspozīciju.

Rīgas pils Kastelas atjaunošana notiek VNĪ vadībā. Rīgas pils Kastelas I un II kārtas būvdarbus, ieguldot Kultūras ministrijas piesaistīto valsts budžeta finansējumu, veic AS “LNK Industries”, ar ko noslēgts līgums par 12,43 miljoniem eiro (bez PVN) un 2020. gada rudenī uzsākti būvdarbi. Rīgas pils Kastelas atjaunošana tiek veikta pēc PS „Rīgas Pils Kastelas projekts” izstrādātā būvprojekta, kura autors ir arhitekts Reinis Liepiņš.

Kopējā Rīgas pils Kastelas būvprojekta platība ir 11,9 tūkstoši kvadrātmetru, no kuriem pašlaik tiks atjaunoti 6,7 tūkstoši kvadrātmetri, no kuriem 4,4 tūkstoši tiks nodoti ekspluatācijā. Pārējie 5,2 tūkstoši kvadrātmetru I un II kārtā netiek atjaunoti – to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās. Kamēr pilī notiek būvdarbi, sabiedrībai ir iespēja virtuāli 3D tūrē izstaigāt būtiskākās topošās atjaunotās pils daļas telpas video.