“Mēs efektīvi izmantojam visus nepieciešamos resursus un ievērojam pārstrādes ekonomijas principus, kur vien iespējams, izvairoties no izmešu radīšanas. Mums ir ļoti svarīgi, lai arī izaicinošos apstākļos produkts saimniekam kalpo daudzus gadus. Lai nodrošinātu augstu produktu kvalitāti un izturību, GARDENA pakļauj produkciju stingrām pārbaudēm. Pārstrādātas plastmasas izstrādājumiem ir jāiztur temperatūras svārstības no mīnus 10 līdz plus 60 grādiem pēc Celsija, zāles šķērēm jāspēj apstrādāt zāliena malas 7500 metru garumā, grieznēm jāspēj veikt 5000 griezumu cietā dižskābardī, savukārt smidzinātājiem jāiztur vairāk nekā 12 cikli sešu bāru spiediena apstākļos. Rūpīgās pārbaudes nodrošina pārliecību par produktu kvalitāti, tādēļ daļai produktu ir pat 35 gadu garantija,” papildina J.Lejnieks.

GARDENA

Savu nostāju vides aizsardzības jautājumā GARDENA demonstrē arī ar personīgo piemēru – visas GARDENA produkcijas ražošanas vietas pasaulē un GARDENA galvenā mītne Ulmā tiek apgādātas ar zaļo elektrību no atjaunojamiem avotiem.