"Preses Nama Kvartāla" apkārtnes labiekārtošanā investēs 2,1 miljonu eiro

Paredzēts, ka no 2023.gada vasaras Daugavas kreisā krasta apkārtnē būs publiski pieejamas atpūtas zonas ar koka un betona dizaina mēbelēm, bērnu rotaļu laukumu un sporta aprīkojumu uz multifunkcionālā centra ēkas jumta. Savukārt skeitborda aktivitātēm paredzēts izbūvēt 26 metru garu L formas solu no izturīga materiāla centrālā laukuma malā, bet laukuma vidusdaļā iekārtot baseinu un daudzstumbru papīra bērzu birzi.

Tāpat iecerēts ne vien atjaunot Krišjāņa Valdemāra ielai piegulošo velosipēdu ceļu 260 metru garumā, bet arī gar to iestādīt ozolu rindu. Ozolus ieskaus divlīmeņu koka konstrukcijas, kas gan slāpēs satiksmes radītos trokšņus, gan sniegs iespēju atrasties ēnā. Teritorijas zaļo zonu papildinās lietus dārzi.

Kompānijā norādīja, ka Preses nama kvartālā būs domāts arī par universāla dizaina principiem - teritorija tiks labiekārtota bez apmalēm vai sliekšņiem, piemērojot to cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiem un velosipēdistiem. Pie ēku ieejām projektētas īpašas automašīnu stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet teritorijas segums aprīkots ar nerūsējoša tērauda taktīlo marķējumu, veidojot virzienu uz pilsētu kvartāliem un sabiedriskā transporta pieturvietām visos virzienos.

Preses nama kvartāla projektu izstrādājusi starptautiska arhitektu komanda - "Arhis arhitekti" no Latvijas, "KSP Jürgen Engel Architekten" no Vācijas, kā arī "Arrow Architects" no Dānijas.