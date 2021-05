Lidmašīnas sagrābšana: Latvijas valstspiederīgie patlaban ir atceļā uz mājām

Aviokomopānijas "Ryanair" lidmašīna, ko Baltkrievijas režīma varas iestādes svētdien ceļā no Atēnām uz Viļņu piespieda nolaisties Minskā, lai aizturētu opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, svētdienas vakarā sasniegusi Lietuvas galvaspilsētu.

Kā liecina lidojumu novērošanas portāli, lidmašīna, kam bija jāierodas Viļņā jau plkst.13, pacēlusies no Minskas lidostas plkst.20.45. Plkst.21.30 paziņots, ka tā nolaidusies Viļņā.

Kā iepriekš norādīja Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis, lidmašīnā atradies 171 pasažieris, tai skaitā 94 Lietuvas pilsoņi, 11 pasažieri no Grieķijas, deviņi - no Francijas, kā arī cilvēki no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas, Rumānijas, Vācijas, Krievijas, Gruzijas un citām valstīm. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) savukārt norādījis, ka tajā lidojuši divi Latvijas valstpiederīgie. Sākotnēji tika ziņots, ka lidmašīnā ir bijuši 120 pasažieri.